العراق.. القضاء على أربعة انتحاريين في الأنبار

قضت القوات العراقية اليوم على أربعة ارهابيين انتحاريين في ناحية البغدادي غرب محافظة الانبار بينما تمكن انتحاري خامس من تفجير نفسه داخل أحد المنازل بالمنطقة ما أدى إلى مقتل عائلة مكونة من ستة أشخاص.

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح للسومرية نيوز: إن “القوات الأمنية والحشد العشائري المساند لها تمكنوا من محاصرة خمسة انتحاريين في ناحية البغدادي تم قتل أربعة منهم بينما فجر الانتحاري الخامس نفسه داخل احد المنازل ما أدى الى مقتل عائلة مكونة من ستة اشخاص وهم أب وزوجته وأربعة من أطفاله”.

يذكر أن القوات العراقية حررت أواخر عام 2015 معظم مناطق محافظة الأنبار من تنظيم “داعش” الإرهابي إلا أن عددا من ارهابيي التنظيم لا يزالون في بعض مناطق المحافظة.