العراق: القضاء على 20 إرهابياً في نينوى

قضت القوات الأمنية العراقية على 20 إرهابياً خلال عمليات بمنطقة بادوش غرب الموصل في محافظة نينوى.

وقال المتحدّث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان: “إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 9 أنفاق و12 عبوة ناسفة خلال تمشيط منطقة بادوش”، مشيراً إلى أن القوات فجّرت نفقين، أحدهما كان بداخله 20 إرهابياً، وتمّ القضاء عليهم بالكامل، وأضاف: “إن القوات عثرت أيضاً على 42 عبوة ناسفة في قرية السلام و15 صاروخاً من نوع كاتيوشا محلي الصنع و13 عبوة ناسفة محلية الصنع في قرية الدوانش”.

يذكر أن القوات الأمنية تعثر بين فترة وأخرى على أنفاق ومخابئ تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي بمناطق متفرقة من البلاد وتضبط بداخلها أسلحة ومعدات يستخدمها التنظيم لتنفيذ عملياته ضد المدنيين وعناصر القوات الأمنية.

وبالتزامن، استشهد شرطي عراقي وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة الاتحادية قرب قاعدة البكارة على طريق قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

كما استشهد أربعة جنود عراقيين وأصيب آخر في تفجير انتحاري إرهابي في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني في المحافظة: “إن انتحاريين كانا ينويان تفجير نفسيهما بتجمع للقوات العراقية في منطقة دور الـ 600 قرب مصفاة بيجي، إلا أن هذه القوات تمكّنت من اعتقال أحدهما، فيما قام الآخر بتفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وجرح آخر”.

وتشهد محافظة كركوك وعدة مناطق بمحافظة صلاح الدين بين فترة وأخرى تفجيرات إرهابية تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا.

سياسياً، جرى اجتماع بين نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزل القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري، وتمّ خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية والمشتركات حول الرؤيا التي يجب أن يكون عليها مشروع الكتلة الأكبر.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الكتل السياسية العراقية إلى قطع الحوار بشأن تشكيل التحالفات وما بعدها مع أميركا ودول الجوار لأنه شأن عراقي خاص، كما دعا إلى الابتعاد عن التخندقات والتحالفات المقيتة، معلناً استعداده للتعاون من أجل خلق تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.

بدوره، أكد المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي أن الكتل العراقية لم تصل بعد إلى تحالفات لتشكيل الحكومة، وأضاف: إن التفاهمات حتى الآن تعتبر خطوة متقدمة للوصول إلى تحالف، وشدد على أن تحالف الفتح طالب بإعادة فرز جزئي للأصوات لإنهاء الخلاف حيال صحة الانتخابات من عدمها.