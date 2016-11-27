العراق: القوات المشتركة تسيطر على قريتين غرب مدينة الموصل

سيطرت القوات العراقية المشتركة على قريتين غرب مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال الحشد الشعبي في بيان اليوم إن “قواته استأنفت تحركها العسكري وحررت قريتي المليحة وتل فارس الشمالي بعد معارك شرسة خاضتها مع إرهابيي داعش”.

وأعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” أن طيران الجيش وجه ضربات أسفرت عن مقتل 54 إرهابيا وتدمير 3 عربات مفخخة في منطقتي المصايد والعذبة جنوب الموصل.

من جهته أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت مقتل خمسة متزعمين من تنظيم “داعش” الإرهابي بينهم شيشاني بقصف صاروخي استهدف مقرا لهم في تلال قرية أبو سيف المطلة على مطار الموصل.

وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار مقتل 15 إرهابيا من “داعش” في منطقة المدهم شمال غرب حديثة إضافة إلى تدمير 3 آليات لهم ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة.

وكانت القوات المشتركة سيطرت أمس على الطريق الرابط بين قضاء تلعفر ومدينة الموصل وتمكنت من تحرير 400 عائلة من قبضة إرهابيي “داعش” غرب تلعفر.

وتواصل القوات المشتركة بمساندة طيران الجيش عملية تحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” وذلك بعد إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي بدء معركة تحرير محافظة نينوى في 17 تشرين الأول.