العراق.. القوات تتوغل داخل أحياء الموصل

سيطرت القوات العراقية المشتركة على قرية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وتوغلت داخل ثلاثة أحياء أخرى فى اطار العمليات العسكرية الجارية هناك لطرد إرهابيي “داعش” من الموصل والقرى المحيطة بها.

ونقل موقع السومرية نيوز عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله قوله في بيان.. “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث في الفرقة الاولى دخلت إلى الساحل الأيسر وتوغلت داخل حي الانتصار وجديدة المفتي وحي الشيماء وحررت قرية منارة شبك شمال علي رش ومستمرة بتطهير الطرق والمباني من (داعش) الإرهابي”.

وأضاف يار الله “إن قطعات الحشد الشعبي مستمرة بعمليات التفتيش والتطهير للقرى المحررة وتطهير الطريق الرابط بين تقاطع الحضر وعين الجحش في المحور الغربي”.

في سياق متصل كشفت خلية الإعلام الحربي عن وجود مئة جثة مقطوعة الرأس داخل كلية الزراعة في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن: “القوات العراقية وبعد تحريرها لناحية حمام العليل وتحديدا في داخل كلية الزراعة عثرت على جريمة جديدة بوجود مئة جثة مقطوعه الراس للمواطنين نفذتها هذه العصابات الارهابية” مشيرة إلى أنه سيتم إرسال فرق تخصصية للكشف عن هذه الجريمة النكراء.

وتمكنت القوات العراقية المشتركة امس من تحرير 4 قرى تابعة لناحية حمام العليل الواقعة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من إرهابيي تنظيم “داعش”.