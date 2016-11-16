العراق.. القوات تستعيد السيطرة على قرية العذبة قرب الموصل

استعادة الشرطة الاتحادية السيطرة على قرية العذبة جنوب البوسيف قرب مدينة الموصل الأربعاء 16 تشرين الثاني، نقلا عن الإعلام الحربي العراقي.

وكانت قوات الحشد الشعبي، أعلنت في وقت سابق من الأربعاء عن سيطرتها على مطار تلعفر بعد تحرير قرية تل الرمج، عقب الإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية تحرير الموصل.

وحسب السومرية، قالت القوات إن “مطار تلعفر سقط عسكريا بيد قواتنا بعد تحرير قرية تل الرمج التي تبعد 2 كم عن المطار”.

يذكر أن المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي أعلن أمس الثلاثاء عن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات تحرير غرب الموصل بهدف السيطرة على مطار تلعفر قبل اقتحام مركز تلعفر وتحريره بالكامل.

إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» في وقت سابق من الأربعاء عن تحرير قرية تل عاكوب شمال الزاب بمحافظة نينوى، ورفع العلم العراقي فوقها.