العراق.. القوات تستعيد السيطرة على نمرود وقرية النعمانية في نينوى

استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على ناحية نمرود بالكامل وقرية النعمانية في محافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي في إطار عملياتها لاستعادة مدينة الموصل .

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن قائد العمليات العراقية الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارلله قوله في بيان اليوم إن “القوات الأمنية استعادت السيطرة على ناحية النمرود بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق المباني” مشيرا إلى أن القوات العراقية كبدت إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات .

وأضاف يارلله أن القوات العراقية استعادت أيضا السيطرة على قرية النعمانية جنوب ناحية النمرود في محافظة نينوى من سيطرة “داعش” ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات.

وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على جميع القرى في شمال نهر الزاب بمحافظة نينوى من إرهابيي “داعش” كما سيطرت على منطقة الاوربجية وحي القادسية الثانية في الجزء الشرقي من مدينة الموصل وقضت على عشرات الإرهابيين.

إلى ذلك استهدف تنظيم “داعش” الإرهابي في وقت سابق اليوم قرية في قضاء الشرقاط بالعراق بقذائف محملة بمادة الكلور ما أدى إلى مقتل وإصابة خمسة أشخاص وفق ما أعلن مصدر أمني عراقي .

من جهة أخرى أعلن مصدر في محافظة ديالى شرق العراق اليوم مقتل شخص وإصابة آخر بجروح بانفجار عبوة ناسفة في أرض زراعية جنوب غرب مدينة ب‍عقوبة مركز المحافظة.