العراق.. انتخابات تشريعية في كردستان

بدأت الانتخابات التشريعية في منطقة كردستان العراق، ومن المرجح أن تزيد نتائجها من اقتسام الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للسلطة، نظرا لضعف أحزاب المعارضة.

الانتخابات التشريعية في المنطقة سيخوض غمارها 773 مرشحاً و28 كياناً سياسياً.

الأحزاب والتيارات الكردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني، يتنافسان فيما بينها للفوز بمقاعد برلمان المنطقة، البالغ عددها 111 مقعداً.

ودُعي ثلاثة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، في هذا الاستحقاق التشريعي الذي ستشرف عليه 20 منظمة دولية ومحلية، من ضمنها عدد من القنصليات الأجنبية المتواجدة في المنطقة.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في منطقة كردستان أعلنت اكتمال الاستعدادات لإجراء هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنها شرعت بتهيئة 6400 مركز اقتراع، 1300 مركز انتخابي.

مدير العلاقات العامة حسن شورش ذكر أن المنطقةَ ستشهد منع تجوال بين المحافظات لحين إغلاق مراكز التصويت.

المراقبون يرون أن من أهم التحديات التي ستواجهها كردستان خلال المرحلة القادمة هي تشكيل الحكومة المحلية، خاصة وأن الأمر سيكون مرهونا بالدرجة الأولى بتشكيل الحكومة في بغداد.