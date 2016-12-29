العراق.. انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة الموصل من “داعش”

اعلن قائد جهاز مكافحة الارهاب العراقي الفريق عبد الغني الاسدي اليوم انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من تنظيم داعش الارهابي.

وقال الاسدي لوكالة فرانس برس: ان قوات مكافحة الارهاب بدأت التقدم باتجاه حي القدس، فيما باشرت قوات الجيش بالتقدم في المحورين الشمالي والجنوبي في الوقت نفسه.

يذكر أن القوات العراقية بدأت فى السابع عشر من تشرين الاول الماضي المرحلة الاولى من عمليتها العسكرية الواسعة لتحرير مدينة الموصل في محافظة نينوى من سيطرة ارهابيى داعش، وتمكنت خلال الاسابيع الماضية من تحرير عدة أحياء في المدينة، اضافة الى تحرير عشرات القرى في محيط الموصل مكبدة الارهابيين خسائر كبيرة.