العراق.. بدأ عملية تفتيش كبيرة في جنوب ديالى شرق العاصمة

بدأت عملية تفتيش كبيرة في المنطقة الممتدة من جنوب محافظة ديالى، شرق بغداد، حتى حدود العاصمة، حسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة للقيادة، اليوم الثلاثاء، أن “قطعات الفرقة 15 من الجيش العراقي، ومديرية شرطة ديالى، تباشر عملية تفتيش جنوب ناحية بهرز وصولا للحدود (حدود محافظة ديالى مع محافظة بغداد)، مع قيادة عمليات بغداد”.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من سلسلة مداهمات نفذتها شرطة ديالى كشفت عن غرفة ضيافة “مضافة” أنشأها لتنظيم “داعش”، تحت الأرض في جنوب ناحية بهرز، تحتوي على أجهزة، ومواد متفجرة، ومواد غذائية”.

وكانت القوات العراقية شنت عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على بساتين وناحية بهرز، التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن بعقوبة مركز محافظة ديالى، في نيسان 2015، بعد شهور من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عليها.