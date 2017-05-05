العراق.. تحرير حي مشيرفة الثانية ومنطقة الكنيسة ودير ميخائيل في الموصل

حررت القوات العراقية حي مشيرفة الثانية ومنطقة الكنيسة ودير ميخائيل في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد معارك مع ارهابيى تنظيم “داعش”.

وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز.. إن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الثانية بالكامل ومنطقة الكنيسة ودير ميخائيل ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

وكانت القوات العراقية سيطرت امس على حى مشيرفة الثالثة والجزء الشمالي من حى مشيرفة الثانية فى الجانب الأيمن من الموصل.