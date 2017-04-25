استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على 12 قرية في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل بعد تكبيد تنظيم /داعش/ الارهابي خسائر بالافراد والمعدات.
ووفقاً لموقع “السومرية نيوز” الذي نقل عن خلية الاعلام الحربي العراقي قولها في بيان اليوم: ان وحدات الحشد الشعبي نفذت باسناد طيران الجيش عملية واسعة لتحرير قضاء الحضر ضمن عمليات /قادمون يانينوى/ وتمكنت من تحرير 12 قرية ورفعت العلم العراقى عليها بعد تكبيد الارهابيين خسائر بالارواح والمعدات ومازالت القطعات مستمرة بالتقدم.
العراق.. تحرير 12 قرية في قضاء الحضر جنوب الموصل
استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على 12 قرية في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل بعد تكبيد تنظيم /داعش/ الارهابي خسائر بالافراد والمعدات.