العراق.. تحرير 12 قرية في قضاء الحضر جنوب الموصل

استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على 12 قرية في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل بعد تكبيد تنظيم /داعش/ الارهابي خسائر بالافراد والمعدات.

ووفقاً لموقع “السومرية نيوز” الذي نقل عن خلية الاعلام الحربي العراقي قولها في بيان اليوم: ان وحدات الحشد الشعبي نفذت باسناد طيران الجيش عملية واسعة لتحرير قضاء الحضر ضمن عمليات /قادمون يانينوى/ وتمكنت من تحرير 12 قرية ورفعت العلم العراقى عليها بعد تكبيد الارهابيين خسائر بالارواح والمعدات ومازالت القطعات مستمرة بالتقدم.