العراق: تدمير معسكر لقناصي “داعش” الإرهابي في الموصل

أفادت خلية الإعلام الحربي العراقي أن سلاح الطيران وجه ضربات جوية على أهداف منتخبة في الموصل بحسب معلومات مديرية الاستخبارات والأمن، مكبدةً المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والمعدات.

حيث نفذت القوات الجوية ضربة على معمل إسمنت بادوش أسفرت عن تدمير معسكر لقناصي تنظيم “داعش” الإرهابي، وتدمير معسكر لتدريب مسلحيه وقتل وجرح المتواجدين في المعسكر، إضافةً إلى تدمير معمل لتفخيخ العجلات وقتل الإرهابيين المتواجدين هناك.

كما نفذت طائرات القوة الجوية أيضاً ضربة بواسطة طائرات افـ 16 في الساحل الأيمن لمدينة الموصل أسفرت عن تدمير معمل تفخيخ وتدريع العجلات وقتل العاملين فيه من إرهابي “داعش”.