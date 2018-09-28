العراق: تفكيك شبكة إرهابية خطيرة في الموصل

تواصل القوات العراقية ملاحقتها فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متعددة في المحافظات العراقية.

ففي بغداد، فككت القوات الأمنية سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة، وقال مصدر أمني: إن قوة مكافحة المتفجرات فككت سيارة مفخخة بيضاء اللون، كانت في أحد شوارع الأعظمية.

وفي نينوى، أفاد مصدر أمني بتفكيك شبكة إرهابية خطيرة تعمل لصالح تنظيم داعش في مدينة الموصل، وقال: إن القوى الامنية ألقت القبض على خمسة أشخاص يعملون لصالح داعش ويزودون عناصر التنظيم بثبوتيات رسمية لتضليل الأجهزة الأمنية وتهريب قسم منهم خارج العراق، موضحاً أنه تم ضبط هويات أحوال وجنسيات عراقية وإجازات سوق وأختام مزورة.

في الأثناء، قالت دراسة: إن القوات العراقية تقوم بعمليات تمشيط في خمس محافظات بعد رصد تحركات لـ “داعش”، وإن استعدادات التنظيم الإرهابي لشن هجمات ارتفعت إلى مستوى خطر، وأضافت: إن التنظيم الذي أعلن عن نهايته في العراق نهاية العام الماضي يتحرّك في مسالك وعرة ومعقدة، من ديالى شرق العراق إلى الأنبار في الغرب، كما يتواجد في تلال حمرين الوعرة، وهي منطقة لا تشهد تواجداً أمنياً، حيث حدثت اشتباكات مع الإرهابيين هناك.

ويشير المسؤولون الأمنيون إلى أن السنوات الأربع التي قضاها “داعش” في الحويجة ساعدته على بناء أنفاق ومعرفة الطرق جيداً، حيث تمكّن من الاختباء وقت وصول القوات الأمنية، وعاد إلى تنظيم نفسه بعد ذلك.

ويقدر المسؤولون وجود ألفي إرهابيي اختبؤوا في جبال مكحول، حيث يديرون مجموعة من المعتقلات، ويقيمون المحاكم الشرعية، وينتقلون عبر طرق معقدة بين الجبال والجزر من ديالى إلى الشرقاط والموصل، وهي منطقة غير مسيطر عليها أمنياً وفيها ثغرات كثيرة.

يأتي ذلك فيما استشهد شرطي عراقي وأصيب اثنان جراء تفجير عبوتين ناسفتين، الأولى على طريق الرياض الحويجة جنوب غرب كركوك، والثانية غرب قضاء داقوق جنوب المحافظة.

بالتوازي، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قراراً بنقل الفريق الركن جميل الشمري من قيادة عمليات البصرة وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وقال مكتب العبادي: إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة، ويكلف الشمري بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية”.

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، في الثامن من أيلول الحالي، عن قرار يقضي باستبدال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري بالفريق الركن رشيد فليح، لكن مصدراً أمنياً كشف عن التريث بالقرار، وإبقاء الشمري في منصبه.