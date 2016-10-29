العراق.. جرحى في تفجير إرهابي انتحاري ببغداد

أعلن مسؤول أمني عراقي كبير، أن انتحاريا فجر نفسه قرب مقهى البيروتي وسط بغداد، السبت، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن: إن “انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه مساء اليوم، قرب مقهى البيروتي وسط بغداد، بعد أن تصدى له احد عناصر القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح”.

وأضاف معن: إن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.