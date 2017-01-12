العراق.. “داعش” يخطف عنصرين من الشرطة في الأنبار

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الخميس، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي اختطف اثنين من أفراد الشرطة غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر: إن “تنظيم داعش الإرهابي قام مساء الخميس، بمهاجمة دورية لحماية الطرق الخارجية في شرطة الانبار بمنطقة الكيلو 150 غرب الرمادي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لموقع “السومرية نيوز” أن “التنظيم الإرهابي قام باختطاف اثنين من أفراد الشرطة كانا متواجدين في الدورية ونقلهم الى جهة مجهولة”، مشيرا إلى أن “قوة أمنية تقوم الآن بعملية واسعة للبحث عن المختطفين في محيط مكان الحادث”.