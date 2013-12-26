العراق.. عمليات الثأر تتواصل في الأنبار والجيش يوسع عملياته

تابع الجيش العراقي عمليته العسكرية في صحراء محافظة الانبار المجاورة للحدود مع سورية والاردن والتي أطلق عليها اسم “عمليات ثأر القائد محمد الكروي” ووسعها باتجاه المحافظات المجاورة من أجل ملاحقة العناصر الارهابية الفارة وقضى على 4 ارهابيين انتحاريين وألقى القبض على 13 ارهابيا بينهم 4 مغربيين ومتزعم فيما يسمى /دولة الاسلام فى العراق والشام/.

ونقلت شبكة الإعلام العراقي عن مصدر عسكري في الفرقة السابعة بالجيش العراقي قوله ان طيران الجيش القي منشورات في صحراء الانبار خير فيها الارهابيين بين الاستسلام أو الموت لافتا الى أن القاء المنشورات يأتي عقب السيطرة على الصحراء باتجاهاتها الأربعة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش وسعت عمليتها العسكرية باتجاه محافظة نينوى بالتنسيق مع الفرقة الثانية في الموصل مشيرا الى أن لواء قتاليا باشر عملية التقدم باتجاه قضاء البعاج لملاحقة المسلحين الفارين من الانبار بمساندة مروحيات قتالية من الجيش.

وذكر مصدر فى شرطة محافظة الانبار أن قوات الجيش ألقت القبض على 4 ارهابيين خلال عملية انزال جوى على معسكر لتنظيم القاعدة الإرهابي فى الصحراء واستعادت أكثر من 20 سيارة رباعية الدفع سرقها الارهابيون قبل أيام من الطريق السريع وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة.