العراق.. قانون بدمج الحشد الشعبي بالجيش

وافق البرلمان العراقي بالإجماع على قانون دمج هيئة الحشد الشعبي بالجيش العراقي في غياب ممثلي اتحاد القوى العراقية، وبحضور غالبية أعضاء التحالف الوطني.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي همام حمودي في تصريحات للصحافيين: وافق البرلمان بإجماع الحاضرين على قانون هيئة الحشد الشعبي. وصوت البرلمان على القانون الجديد بعد تغيير اسمه إلى “هيئة الحشد” بعد أن كان “الحشد الشعبي”.

من جانبه اعتبر النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، في وقت سابق، أن تمرير هذا القانون وفق ما وصفه بـ”سياسة لي الأذرع” سيمثل ضربة للتسوية الوطنية في البلاد، مشيرا إلى أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة أمام الاتحاد للتعامل مع الأمر.