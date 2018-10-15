العراق..قوات الأمن تعتقل أربعة إرهابيين في الموصل

اعتقلت قوات الأمن العراقية اليوم أربعة إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” في الموصل شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن الناطق باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن قوله اليوم: “إن شرطة نينوى ألقت القبض خلال متابعة دقيقة على أربعة عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية كانوا يعملون ضمن شبكة واحدة لافتا إلى أن أحدهم كان يعمل فيما يسمى “ديوان العقارات” وتتركز مهامه على جرد دور منتسبي الأجهزة الأمنية والعوائل التي هربت من الموصل ومصادرة دورهم وتسليمها لعوائل إرهابيي التنظيم خلال سيطرة عصابات “داعش” على مدينة الموصل.

وأشار إلى أن الثاني كان يعمل فيما يسمى “ديوان الزكاة” بينما شارك الاثنان الآخران بعمليات عسكرية ضد القوات العراقية أثناء تحرير المدينة موضحا أنه تم القبض عليهم في منطقة حي عدن في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين الحين والآخر عمليات عسكرية لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” بعد إعلان تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب في أواخر العام الماضي.