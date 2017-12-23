العراق.. معرض “صنع في سورية” يمدد فعالياته لـ 6 أيام

أعلن رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح تمديد فعاليات معرض “صنع في سورية” المقام في العاصمة العراقية بغداد نظراً للإقبال الكثيف من قبل المواطنين والتجار العراقيين عليه .

وأشار السواح في تصريح اليوم إلى أن الشركات الصناعية السورية المشاركة في المعرض والبالغ عددها نحو 200 شركة بدأت شحن بضائع إضافية من سورية إلى أرض المعرض بسبب زيادة الإقبال على طلب وشراء المنتجات السورية من قبل الزائرين.

وأشار السواح إلى أن عدد زوار المعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم بلغ نحو 232 ألف زائر الأمر الذي يؤكد نجاحه بشكل كبير لافتاً إلى أن الرقم في تصاعد مستمر.

وأوضح السواح أن إقامة المعرض في بغداد تمثل باباً واسعاً فتحته الحكومة للمنتجين من أجل توسيع إنتاج وتصدير جميع المنتجات السورية الصناعية والزراعية.

وكان من المقرر أن ينتهي المعرض في ال29 من كانون الأول الجاري بعدما كان بدأ في التاسع من الشهر ذاته على أرض معرض بغداد الدولي.