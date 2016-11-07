العراق: مقبرة جماعية في حمام العليل تضم 100 جثة مقطوعة الرأس

كشفت خلية الإعلام الحربي عن وجود 100 جثة مقطوعة الرأس داخل كلية الزراعة في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل، مبينةً أنه سيتم إرسال فرق تخصصية للكشف عن هذه “الجريمة النكراء”.

وقالت الخلية إن “عصابات داعش تستمر بارتكاب جرائمها بحق أبناء شعبنا حيث عثرت القوات العراقية بعد تحريرها لناحية حمام العليل وتحديدا في داخل كلية الزراعة على جريمة جديدة بوجود مئة جثة مقطوعة الرأس للمواطنين نفذتها هذه العصابات الإرهابية”. وأضافت الخلية في بيانها أنه “سيتم إرسال فرق تخصصية للكشف عن هذه الجريمة النكراء”.

وكان التلفزيون الرسمي ذكر في خبر عاجل بثه في وقت سابق أن “الشرطة الاتحادية عثرت على مقبرة جماعية في كلية الزراعة غرب حمام العليل”.