العراق..مقتل وإصابة أربعة مدنيين بتفجير إرهابي جنوبي بغداد

قتل عراقيان وأصيب آخران جراء تفجير إرهابي مساء اليوم جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت قناة السومرية عن مصدر في الشرطة العراقية قوله إن “إنفجارعبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية ضمن منطقة أبو دشير جنوبي بغداد أسفر عن مقتل اثنين وإصابة مثلهما بجروح مختلفة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب”.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية.