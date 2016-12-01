العراق.. مقتل وإصابة عدد من العراقيين بتفجيرات إرهابية في العاصمة

نقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع عن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان قوله إن “أربع عبوات ناسفة انفجرت اليوم في منطقة الشعب شمال بغداد اسفرت عن مقتل اثنين واصابة سبعة آخرين”.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت عمليات بغداد إصابة عدد من الأشخاص بتفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر شرق العاصمة ومنطقة باب الشيخ وسط بغداد.

من جانبه ذكر الحشد الشعبي العراقي في بيان أن ” العشرات من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا بانفجار مستودع ألغام جراء الأمطار الغزيرة غرب مطار تلعفر”.

من جهة أخرى قال مصدر أمني عراقي لموقع السومرية نيوز إن ” تنظيم داعش الإرهابي قتل 15 طفلاً قنصاً أثناء محاولتهم الخروج مع أهاليهم من مدينة الموصل”.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي يستخدم أبشع أساليب القتل بحق أهالي الموصل النازحين وذلك من خلال استهدافهم بالعبوات الناسفة وقنص أطفالهم لمنعهم من الخروج من المدينة واستخدامهم كدروع بشرية والاحتماء بهم بعد انهياره وعدم قدرته على مواجهة القوات الأمنية في مدينة الموصل.