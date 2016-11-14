العراق.. مقتل 12 شخصاً بهجوم إرهابي على مدينة كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الاثنين 14 تشرين الثاني عن مقتل 12 شخصاً جراء هجوم نفذه 6 انتحاريين في قضاء عين تمر غرب كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن إن “6 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة تسللوا إلى حي الجهاد في قضاء عين التمر غرب كربلاء، حيث اشتبكت القوات الأمنية معهم وتمكنت من قتل خمسة منهم”.

وأضاف معن أن “تلك القوات حاصرت انتحاريا سادسا، ما دفعه إلى الدخول في أحد المنازل وتفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة”.

وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس كربلاء نصيف الخطابي دخول الانتحاريين الستة إلى قضاء عين التمر وتفجير أنفسهم مشددا على أنه تمت السيطرة على الوضع الأمني هناك.