العراق.. مقتل 5 انتحاريين في هجوم على مركز للشرطة في سامراء

أعلنت الشرطة العراقية أنها تمكنت من قتل خمسة إرهابيين انتحاريين من الذين هاجموا مركزا للشرطة في مدينة سامراء اليوم.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس” التي نقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن قوله للصحفيين: “حصل هجوم إرهابي ضد مركز شرطة المتوكل في سامراء وقامت القوات العراقية بمحاصرة المهاجمين”.

من جهته قال ضابط في الشرطة العراقية: إن “خمسة إرهابيين مهاجمين قتلوا وتم نشر تعزيزات في سامراء” التي تبعد مسافة 110 كيلومترات شمال العاصمة بغداد.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي على الانترنت مسؤوليته عن الهجوم.