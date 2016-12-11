العراق.. مقتل 8 أشخاص جراء تفجيرين ارهابيين بمدينة الفلوجة

قتل ثمانية عراقيين جراء تفجيرين ارهابيين بسيارتين مفخختين اليوم في مدينة الفلوجة غرب العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب وكالة “رويترز” التي نقلت عن مصادر في الشرطة العراقية قولها: إن “ارهابيا انتحاريا فجر سيارة عند نقطة تفتيش أمنية في غرب المدينة بينما وقع التفجير الثاني في وسط المدينة قرب نقطة تفتيش أخرى ومقهى مكتظ، مشيرة الى مقتل ثمانية أشخاص.

من جهتها قالت مصادر طبية في المستشفى الذي نقل اليه ضحايا التفجيرين ان المستشفى استقبل ثمانية جثث.

وتبنى تنظيم /داعش/ الارهابي التفجيرين في بيان نشر على الانترنت.