العراق.. مقتل 935 إرهابيا وتحرير 93 قرية منذ انطلاق العمليات العسكرية

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم مقتل 935 إرهابيا وتحرير 93 قرية منذ انطلاق عملياتها العسكرية في المحور الجنوبي لمدينة الموصل لطرد تنظيم “داعش” الإرهابي منها.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان نقله موقع السومرية نيوز أن “حصاد العمليات العسكرية لقطعات الشرطة الاتحادية منذ انطلاقها ولغاية اليوم في المحور الجنوبي لمدينة الموصل اسفر عن مقتل 935 إرهابيا وتحرير 93 قرية واعتقال 106 إرهابيين وتدمير 190 سيارة مفخخة واستعادة 1846 كيلومترا مربعا وإجلاء أكثر من ألفي عائلة”.

من جهة أخرى سيطرت القوات العراقية على ناحية بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل بالكامل.

وقال مصدر في القوات أنه “تمت السيطرة على بعشيقة بالكامل من تنظيم “داعش” الإرهابي”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل وتحريرها من سيطرة إرهابيي تنظيم “داعش” الإرهابي.