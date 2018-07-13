العراق: ملاحقة فلول “داعش” في ديالى

بدأت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة شمال محافظة ديالى لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي: “إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في حوض العظيم 63 كم شمال ب‍عقوبة وقد سميت هذه العملية ثأر الشهداء الثانية”.

وأوضح العزاوي أن العملية في حوض العظيم هي جزء من عملية عسكرية واسعة انطلقت في الوقت ذاته ضمن حدود عمليات سامراء وكركوك وصلاح الدين.

وكانت قيادة عمليات ديالى أعلنت قبل أيام انطلاق عملية ثأر الشهداء الأولى لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في حوض حمرين بمحافظة صلاح الدين.

إلى ذلك، كشفت محكمة التحقيق المركزية التابعة لاستئناف الرصافة الاتحادية عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة بغداد، مبينةً أن المخطط سمي بـ”غزوة رمضان”.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان: “إن جهوداً لمحكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة قادت لإحباط مخطط إرهابي كبير لاستهداف بغداد من قبل عصابات “داعش”، مبيناً أن المخطط سمي بـ”غزوة رمضان”.

وأضاف بيرقدار: “إن الهجوم كان مخططاً له أن ينفذ في العاشر من حزيران تزامناً مع ذكرى معركة الموصل، إلا أن القوات الأمنية وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على أفراد الخلية الإرهابية”، مشيراً إلى أن هؤلاء بانتظار إحالتهم إلى المحكمة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لينالوا جزاءهم العادل.

يذكر أن القوات الأمنية في جميع المحافظات العراقية وضعت خططاً خلال شهر رمضان وأيام العيد تحسباً لأي طارئ، حيث اتخذت إجراءات مشددة وتمكنت من اعتقال عدد من الإرهابيين وإفشال مخططاتهم الإرهابية.