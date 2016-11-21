العراق يرفع دعوى قضائية ضد “الشرق الأوسط”

أفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أنها “باشرت ومن خلال سفارة جمهورية العراق في لندن باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد صحيفة الشرق الأوسط منذ الساعات الأولى لنشرها الخبر الكاذب والمنسوب إلى منظمة الصحة العالمية التي نفته بدورها جملة وتفصيلاً”.

وأوضحت الوزارة بأنها “شرعت بإجراءات إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم البريطانية ضد الصحيفة التي تعمّدت هذه الإساءة الواضحة في محاولة رخيصة للتجاوز على مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين”.

وأكدت أن “مثل هذه المحاولات الدنيئة لبعض وسائل الإعلام المتبنية لأجندات طائفية لن تستطيع تشويه الصورة الناصعة للحشود المليونية المتوافدة نحو كربلاء المقدسة ولن تمر دون ردع”.