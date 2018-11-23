العراق يستعد لمواجهة الأضرار الناجمة عن السيول

شكل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلية أزمة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الخدمات فى مواجهة السيول التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مكتب عبد المهدي قوله: أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل خلية أزمة للتدخل الفوري مكونة من قيادة عمليات صلاح الدين والتشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة لإنقاذ المدنيين المحاصرين بسبب السيول المدمرة في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين مشددا على ضرورة تعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين المقبلين.

في غضون ذلك ارتفع عدد ضحايا السيول في محافظات عدة عراقية إلى عشرة أشخاص.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان: “سجلت الوزارة 5 حالات غرق في محافظة صلاح الدين وحالتين في ذي قار وواحدة في كل من محافظات البصرة وواسط وديالى”.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى سبعة.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية منذ ليلة أمس هطول أمطار غزيرة الأمر الذي أدى إلى حدوث سيول جارفة.