العشي: تحسين جودة الرغيف والاهتمام بالنظافة وتعقيم الأفران

دعا محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي إلى تحسين جودة رغيف الخبز في المخابز الآلية العامة بالمحافظة التي توفر نحو 70 بالمئة من احتياجات المواطنين من مادة الخبز، وذلك جولة اليوم للاطلاع على سير العمل في مخبزي السويداء الأول وآذار الآليين في المدينة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالنظافة في أماكن عجن وتصنيع الخبز داخل المخابز وتعقيم الأفران مع عزل أرض المستودعات بالخشب والنايلون.

بدوره بين مدير فرع الشركة العامة للمخابز الآلية بالسويداء عادل علم الدين أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية اتخاذ جملة من الإجراءات الفنية ضمن مخبز السويداء الآلي الأول بهدف الارتقاء بواقع العمل شملت تنفيذ صيانة على القطاعات وتعديلات على برامج العجانات وعيارات غرف التخمير وبيوت النار بما ينعكس على تحسين جودة ونوعية الرغيف.