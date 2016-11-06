العشي يطلع على سير العمل في طريق المتحلق الجنوبي بالسويداء

اطلع محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي اليوم على سير العمل في طريق المتحلق الجنوبي الممتد من مفرق كناكر حتى طريق الرحى بطول ثلاثة كيلومترات.

وأشار المحافظ االى أنه تم الانتهاء من تعبيد مقطع من الطريق بطول 800 متر تم شقه في وقت سابق وفق الاتفاق المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية وبكلفة بلغت نحو 18 مليون ليرة، وسيجري العمل على توصيل الطريق مع الشارع المحوري ومن ثم كشط الطريق شرق المعهد الصناعي بغية تخفيض ارتفاعه تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع أن المجلس ينفذ العديد من مشروعات الطرق لمعالجة مشكلة الازدحام المروري وتخفيف الضغط عن مركز المدينة كتنفيذ طريق الوادي الممتد من ساحة تشرين حتى الكورنيش الغربي والطريق الممتد من مساكن القلعة باتجاه كلية الفنون الجميلة والطريق الممتد من مساكن القلعة شمالاً باتجاه طريق السويداء ظهر الجبل.

ولفت جربوع إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء الطبقة الأولى من طريق المتحلق الغربي الممتد من طريق ولغا -الشام الغربي وحتى طريق كناكر بطول خمسة كيلومترات وبكلفة 240 مليون ليرة، وسيتم البدء بالعمل في المرحلة الثانية والتي تتضمن تنفيذ التزفيت لطبقة الاهتراء فور الموافقة على إعانة مالية بقيمة 200 مليون ليرة.