العطور تسبب خطرا على صحة الانسان!

هز علماء بريطانيون كلّ المعجبين بالعطور بتصريحاتهم، حيث اتضح لهم أنّ الروائح قد تسبب ضرراً خطراً لصحة الإنسان.

فقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة عن طريق دراسة تقنية إنتاج العطور، حيث تستخدم في صناعتها عناصر كيماوية مختلفة قد تلحق ضرراً بصحة الإنسان.

وتلك الحالات التي تتصف بخطورة قصوى تترافق بأنواع من الإكزيما والتهابات الجلد، علماً أنّ من يستنشق روائح العطور قد يتضرر مع من يتعطر بها.

ويترافق هذا النوع من التسمّم بالسعال وسيلان الدموع والصداع والدوخة والغثيان والقيء.

وينصح العلماء بوضع قليل من العطر على المعصم ومراقبة مفعوله بعد تناول قهوة قبل شرائه، وذلك تجنباً لوقوع أعراض جانبية غير مرغوبة.

كما ينصح الباحثون بعدم التباخُل وشراء منتجات متميزة بجودة عالية في محلات محترمة.