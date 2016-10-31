العقاري يرفع سقوف القروض والودائع تبلغ 234 مليار ليرة

كشف المدير العام للمصرف العقاري أحمد العليأن مجلس إدارة المصرف بناءً على قرار من وزير المالية عدل الجدول الملحق بنظام عمليات المصرف المتضمن رفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتبي مشروعات سكن الادخار التابع للمؤسسة العامة للإسكان من مبلغ 1.2 مليون إلى مبلغ خمسة ملايين ليرة وبسعر فائدة مدروس.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن العلي قوله: إن هذه التعديل جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمعالجة الإقراض السكني ورفع سقف القروض الممنوحة من المصرف العقاري للمكتتبين على مساكن الادخار لدى المؤسسة العامة للإسكان.

وأكد أن التعديل يأتي تماشياً مع الارتفاع الذي طرأ على أسعار العقارات ولمساعدة المدخرين الذين يرغبون في اقتناء مسكن لائق.

وفي سياق آخر بيّن العلي أن أرصدة المصرف العقاري من الودائع والحسابات الجارية لنهاية الربع الثالث من العام 2016 بلغت 234 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالليرة السورية مبلغ 79.1 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الودائع لأجل 117 مليار ليرة سورية وتجاوزت ودائع التوفير ما يزيد على 26.2 مليار ليرة سورية.

وبلغت أرصدة المصرف من الودائع والحسابات الجارية لنهاية الربع الثالث من العام 2016 بالعملات الأجنبية مقومة بالليرات السورية أكثر من 11.7 مليارات ليرة سورية موزعة على حسابات جارية بقيمة تجاوزت 2.1 مليار ليرة سورية وودائع لأجل بمبلغ يزيد على 9.6 مليارات ليرة سورية.

وبيّن العلي أن نسبة السيولة لدى المصرف العقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016 وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 لعام 2009 بكل العملات بلغ 38 بالمئة، على حين وصلت سيولة المصرف بالليرات السورية 40 بالمئة وبلغت نسبة السيولة لدى المصرف بالعملة الأجنبية لنهاية الفترة نفسها 23 بالمئة.

وأوضح العلي أن رصيد الأموال الجاهزة لدى المصرف وصل إلى مبلغ يزيد على 107.4 مليارات ليرة سورية موزعة إلى أموال جاهزة بالليرات في الصندوق مبلغ 2.5 مليار ليرة سورية وحسابات المصرف لدى مصرف سورية المركزي 78 مليار ليرة سورية، وبلغ رصيد حسابات المصرف لدى المصارف المحلية 15.3 مليار ليرة سورية.

على حين إن الأموال الجاهزة بالعملات الأجنبية مقومة إلى الليرة السورية لدى المصرف موزعة كرصيد في الصندوق بمبلغ 816 مليون ليرة سورية وحسابات المصرف لدى مصرف سورية المركزي 6.6 مليارات ليرة سورية، وبلغ رصيد حسابات المصرف لدى المصارف الخارجية 3.9 مليارات ليرة سورية