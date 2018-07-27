العقيد سفيان لـ”البعث ميديا”: الطيران اليمني المسير سيغير مجرى المعركة مع قوى العدوان

يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تسجيل أروع البطولات والملاحم في التصدي لقوات العدوان السعودي الإماراتي، حيث سجلت الأيام القليلة الماضية تنفيذ عدة عمليات نوعية في الرياض وأبو ظبي.

العقيد في الجيش اليمني عبد الملك سفيان وفي تصريح خاص بـ”البعث ميديا” قال:

يتنامى بزخم الدور والأداء الرائع لقواتنا البحرية وقوتها الصاروخية في حماية وصيانة مياهنا الإقليمية وسواحلنا وموانئنا ومدنا وقرانا الساحلية والدفاع عنها في مواجهة العمليات الهجومية للقوات البحرية المعادية لدول تحالف العدوان والغزو والاحتلال على اليمن، ولقد قامت قواتنا البحرية بإفشال العديد من العمليات الهجومية للقوات البحرية لدول الغزو والاحتلال وألحقت بها خسائر فادحه بتدمير عشرات البوارج والسفن والزوارق البحري المهاجمة المقتربة من مياهنا وسواحلنا وأفشل مخططاتها وأعمالها العدوانية والحق بها الهزيمة الإستراتيجية، ولا أبلغ من ذلك إعلان السعودية والكويت توقيف تصدير النفط عبر باب المندب.

وأكد العقيد سفيان أن عمليات الطيران المسير ولاسيما بعد وضع طائرة “صماد 3” في الخدمة دخلت مرحلة جديدة وإستراتيجية من خلال الأهداف المنتقاة وبعدها وأهميتها الحيوية في دول العدوان والبداية كانت باستهداف شركة أرامكو العملاقة للنفط في العاصمة الرياض، والتحول النوعي كان بالوصول إلى مطار أبوظبي الدولي وتسديد رمايات محققة أدت إلى تعطل الملاحية الجوية فيه باعتراف القائمين على المطار.

وعليه فإن دخول هذا السلاح الاستراتيجي سيغير مجرى المواجهة مع قوى العدوان ويجبرها على إعادة حساباتها ألف مرة قبل أن تقدم على مغامرة جديدة، لاسيما أن الدفاعات الجوية الحديثة والمتطورة التي تزودها بها أمريكا وإسرائيل فشلت في التصدي لطيراننا المسير. وأضاف العقيد سفيان كذلك نفذت القوى البحرية على مدى الأيام الماضية عمليتان نوعيتين ضد قوى العدوان باستهداف ناجح للبارجة البحرية الحربية المعادية “الدمام” قبالة السواحل الغربية لبلادنا كانت البارجة تقوم بأعمال عدائيه في مياهنا وسواحلنا. كما نفذت قواتنا البحرية عمليه هجومية ناجحة استهدفت بها مخازن للذخيرة والعتاد الحرب الحربي واللوجستي للغزاة في ميناء المخا وذلك يوم الثلاثاء24.7.2018.

وأضاف العقيد سفيان إن للصمود القتالي الجهادي البطولي الأسطوري لمقاتلي الجيش واللجان الشعبية ورجال القبائل والدعم القتالي الفعال لسلاح الجو المسير والقوه الصاروخية، سيحسم المعركة بالنصر للمقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن أرض اليمن وعن كرامة العرب والعروبة بأكملها.

البعث ميديا || خاص – سنان حسن