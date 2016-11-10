العقيد موجين.. بناء مجمع عسكري روسي بمساحة 4 آلاف متر في بطرسبورغ

أعلن رئيس المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية في روسيا، العقيد إيغور موجين، اليوم الخميس، عن بدء العمل ببناء مجمع تزيد مساحته عن 4000 متر مربع، لتدريب أطقم المروحيات، داخل قاعدة جوية في سانت بطرسبروغ.

وأضاف العقيد موجين، لوكالة «نوفوستي» للأنباء، اليوم، أنه من المفترض أن يكون المجمع العسكري المزمع بناؤه جاهزاً صيف العام 2017.

وقال موجين: داخل القاعدة الجوية الكائنة في سانت بطرسبرغ، بدأت عملية بناء مجمع حديث للتدريب، بمساحة إجمالية تتجاوز 4 آلاف متر مربع. وستوضع في الساحة المخصصة للتدريب، أحدث الأجهزة لتدريب أطقم الحوامات والنقل العسكري، من طراز “مي 8 — تي في 5″، و”مي-28 أن” (الصياد الليلي)، و”مي- 35 أم” (التمساح).

وأشار العقيد موجين إلى أن عمليات تدريب أطقم المروحيات ستحسن مهارات الطيران القتالية لدى أفرادها، في استخدام أسلحة الصواريخ والمدفعية ضد أنواع مختلفة من الأهداف في التضاريس الأكثر صعوبة.

والجدير بالذكر أن أجهزة الكمبيوتر المعدة للتدريب على شكل قمرة قيادة المروحيات داخل المجمع الجديد، ستكون مزودة بأجهزة مراقبة للأسلحة والوسائل التقنية، لتسمح بمحاكاة عمليات قيادة الحوامات والتحكم بها، في مختلف الظروف الجوية الممكنة، ليلاً ونهاراً