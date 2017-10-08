العلماء يتخوفون من سيطرة “الراكون” على العالم!

تبدي عالمة الأحياء الأمريكية، إيموجين لوغزانتار، القلق إزاء زيادة نشاط الراكون في المدن، وأعربت عن مخاوفها من أنه يمكن لهذا النوع من السيطرة على العالم، بحسب ما ورد في صحيفة “إنفيرس”.

وأشارت عالمة الأحياء إلى أن الراكون هي حيوانات ذكية وسريعة التعلم، حيث إنها تتكيف مع البيئة الحضرية، فتعلمت فتح بوابات المجاري وحتى إيقاف سيارات الشرطة.

ومن بين الأسباب التي دفعت الراكون إلى الانتقال إلى المدن الضخمة، هو الحصول على الطعام بسهولة من علب القمامة وقابلية اختراق المنازل.

وقالت العالمة، مع زيادة في عدد السكان من البشر والراكون، يقترب الصراع بين الأنواع.

وحذرت إيموجين “الراكون يملك أصابع أيضاً، وأنا متأكدة من أنهم قادرون تماماً على الاستيلاء على العالم”.