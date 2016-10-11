العلماء يخترعون مادة لتصنيع شاشات مرنة

اخترع العلماء الروس في سيبيريا بالتعاون مع الخبراء الأجانب مادة خاصة يمكن استخدامها في المستقبل لإنتاج شاشات مرنة في مختلف الأجهزة الالكترونية.

وجاء في بيان صادر عن جامعة نوفوسيبيرسك الروسية أن فريقا يضم علماء من جامعتي نوفوسيبيرسك وموسكو وجامعة غرونينغن الهولندية كانوا قد نشروا مقالا في مجلة ” RSC Advences” حول دراسة في مجال الالكترونيات العضوية.

وورد في البيان أن تلك الدراسة مكّنت العلماء من الحصول على مادة شبه ناقلة قائمة على تكنولوجيا ( penisenvy cooligomers) وكمّات ضوئية يمكن استخدام 65% منها لتصميم الترانزيستورات العضوية المضيئة والأجهزة الالكترونية المرنة.

وينقل البيان عن أحد كاتبي المقال والباحث في معهد الكيمياء العضوية لدى جامعة نوفوسبيرسك الروسية ماكسيم كازانتسيف قوله أن المواد شبه الناقلة العضوية لها أفضلية تميّزها عن السيليكون البلوري بصفته مادة شبه ناقلة وغير عضوية تستخدم على نطاق واسع في الالكترونيات. ومن ضمن تلك الميزات الخفة والمرونة والشفافية و رخص الإنتاج.

وأضاف الباحث الروسي قائلا إن تلك الصفات النادرة تسمح باستخدام المادة الجديدة في إنتاج أجهزة حديثة مثل الشاشة المرنة التي يمكن لفها ووضعها في الجيب.

ويعمل العلماء في الوقت الحاضر على إعداد مواد قد لا تكون مواد شبه ناقلة جيدة فحسب بل وتمتلك مواصفات بصرية نادرة ، الأمر الذي يزيد من إضاءتها الكمية حيث تبلغ نسبة إضاءتها 65% مقارنة بنسبة 35% المتوفرة في مثيلاتها.