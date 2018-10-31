العلم السوري يرتفع فوق مخيم النازحين في درعا

رفع علم الوطن الغالي في مخيم درعا بحضور امين شعبة القنيطرة للحزب والرفيق امين شعبة فلسطين للحزب ورئيس واعضاء المكتب التنفيذي لبلدية الزوية، وحشد شعبي واهلي.

وعبر الحضور عن امتنانهم لتضحيات الجيش العربي السوري مؤكدين دعمهم للجيش في مواصلة حربه ضد الإرهاب لتطهير كل شبر من أرض سورية من الارهاب واستعادة حياتهم الطبيعية بعد حرمانهم منها لسنوات بفعل التنظيمات الإرهابية التي عاثت فسادا وترهيبا بالأهالي وممتلكاتهم خدمة للعدو الإسرائيلي الذي كانت تجاهر بولائها له وتتلقى كل أشكال الدعم منه.

البعث ميديا || درعا دعاء الرفاعي