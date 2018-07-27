العلم السوري يرفرف في سماء القنيطرة معلنا نصرها على الإرهاب

رفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية في ساحة التحرير بمدينة القنيطرة المحررة وذلك بإعلان المدينة خالية من الإرهاب .

وذكر مصدر عسكري أنه بعد تأمين وحدات الجيش العربي السوري مدينة القنيطرة وإنهاء الوجود الإرهابي فيها وإزالة المفخخات والألغام ومخلفات التنظيمات الإرهابية تم اليوم رفع العلم الوطني في ساحة التحرير بالمدينة على وقع النشيد الوطنى وسط حشد من الأهالي.

وشارك في رفع العلم عناصر من الجيش والقوات المسلحة وحشود كبيرة من الأهالي ووجهاء المدينة حيث عبروا عن ارتياحهم الكبير لدخول وحدات الجيش العربى السوري إلى مدينة القنيطرة وتطهيرها من الإرهاب والإرهابيين وتثبيت حالة الأمن والاستقرار.

وأكد الأهالي دعمهم للجيش في مواصلة حربه ضد الإرهاب لتطهير كامل أرجاء المحافظة وكل شبر من أرض سورية من الإرهاب واستعادة حياتهم الطبيعية بعد حرمانهم منها لسنوات بفعل التنظيمات الإرهابية التي عاثت فسادا وترهيبا بالأهالي وممتلكاتهم خدمة للعدو الإسرائيلي الذي كانت تجاهر بولائها له وتتلقى كل أشكال الدعم منه.

ودخلت وحدات من الجيش أمس إلى مدينة القنيطرة المحررة وبدأت الانتشار في أرجائها بعد طرد الإرهابيين وتطهيرها من مخلفاتهم.