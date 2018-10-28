“العلم سعادة” مجموعة شعرية للأطفال لابراهيم عبد الله ابراهيم ابدعها بحرفية فاختار كلماتها القريبة من خيال الطفل ليرسم صورا باجنحة والوان تنمي خيالات الطفل وتحقق له المعرفة في آن واحد.

نصوص ابراهيم اعتمدت الالفاظ السهلة الموحية والعبارات المنسابة متعمدا تكرار بعض العبارات لتكون قريبة من لغة الطفولة وتحقق جانبي التوكيد والايقاع كما في انشودة الحاسب التي يتحقق فيها الجانب التعليمي غير المباشر فتقول الانشودة.. اقلع وتمهل لحظات.. تظهر صور وبيانات هذي تدعى الايقونات.. الايقونات.. الايقونات كما يؤكد ابراهيم في أناشيده قيم الطفولة الجميلة وحب الطبيعة والجمال اضافة إلى الدعوة لحب العلم والمدرسة كما في انشودة “اشتقت لمدرستي” والحث على الطموح وحب البحث والمغامرة كما في السندباد وحب العمل كما في ميار يقول فيها..وثغرك المنير.. يشع بالامل بوركت يا ميار.. تبارك العمل

ولا ينسى الشاعر ابراهيم القيم الوطنية والقومية ليبثها في أناشيده بمحبة ورفق كما في انشودة سهل الحولة.. سهل الحولة.. ساح بطولة ارض فداء.. دار جولة.

خمس وعشرون انشودة يتراوح توجهها العمري بين رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى شغلت بعناية في 86 صفحة من القطع الصغير وبإخراج جميل ورسوم معبرة في الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب.

يشار إلى أن الشاعر ابراهيم من مواليد درعا 1951 وهو عضو في اتحادي الكتاب العرب والفلسطينيين صدر له سابقا اربعة أعمال للأطفال منها الشبل الفلسطيني وأزاهير الجليل.