العلي: تأهيل وصيانة عشرة مراكز صحية في القنيطرة

ذكر مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أن عدد المركز الصحية التي تتم إعادة صيانتها وتأهيلها خلال الفترة الحالية عشرة مراكز صحية وقدرت التكلفة الإجمالية لها نحو 138 مليون ليرة.

وبين العلي أنه تمت المباشرة بترميم وصيانة مركز البويضة الصحي بتكلفة قدرت بـ 25 مليوناً ومركز سبينة الصحي بقيمة 49 مليوناً ضمن خطة إعادة الإعمار في وزارة الصحة, وتجهيز طابق ضمن مركز الذيابية ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية للأهالي في التجمع وذلك من الموازنة الجارية لمديرية الصحة, والمباشرة بأعمال ترميم وصيانة مركز المزة الصحي من الموازنة الاستثمارية بقيمة 22 مليون ليرة, والانتهاء من أعمال ترميم وتوسيع مركز الشهيد صلاح حسين بدر الصحي في قرية حضر في ريف المحافظة الشمالي بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليوناً.

كما تم إجراء صيانة وترميم مركز خان أرنبة الصحي ومركز المعالجة الفيزيائية بتكلفة قدرت بـ 5 ملايين, وتأهيل مركز الكوم الصحي بتكلفة 5 ملايين على أرض المحافظة, وصيانة وترميم مركز الكسوة الشرقي ترميماً جزئياً على نفقة منظمة اليونيسيف بقيمة 6 ملايين ليرة.

وأكد العلي انه تم إجراء عقد مع الشركة العامة للإنشاءات العسكرية لتجهيز مركز مفرق حجيرة في السيدة زينب بعد عودة الأمن إليها تحضيرا لبدء تقديم الخدمات الصحية فيه, وافتتاح مركز مرج السلطان الصحي مؤقتاً ضمن مقر الجمعية الشركسية وتجهيزه بالتجهيزات الطبية والأدوية والكادر الطبي ريثما يتم تأهيل المركز الصحي بعد تحرير الغوطة الشرقية. وأشار مدير الصحة إلى أن عدد المراكز الصحية في المحافظة 59 مركزاً صحياً منها 37 مركزاً داخل الخدمة والبقية خارج الخدمة بسبب وقوعها تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.