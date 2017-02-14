العماد الفريج يتفقد الوحدات العسكرية في الريف الشمالي لمحافظة حماة

قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام وزير الدفاع بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من وحدات الجيش العاملة في الريف الشمالي لمحافظة حماة واطلع على جاهزيتها القتالية.

واستمع العماد الفريج من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة الموقف القتالي في الريف الشمالي لحماة والمهام التي تنفذها القوات.

والتقى العماد الفريج خلال الجولة المقاتلين في مواقعهم وأكد أن سورية بقيادة الرئيس الفريق بشار الأسد ستنتصر على الإرهاب مشيدا بالروح المعنوية العالية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة وبالبطولات التي تسطرها في القضاء على الإرهابيين.

وحث العماد الفريج القادة والمقاتلين على المزيد من اليقظة والحذر مؤكداً أن أبناء سورية شعباً وقيادة يثمنون عالياً الواجب الوطني الذي يؤديه رجال قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهاب.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون على قدر المسؤولية والثقة التي منحهم إياها شعبنا وأنهم لن يدخروا جهداً ولن تفتر لهم عزيمة حتى تخليص الوطن من شرور الإرهاب وتبديد أحلام داعميه.

رافق العماد الفريج خلال الزيارة عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.