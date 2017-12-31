العملات الافتراضية تقفز إلى مستوى خيالي في 2017

قفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.

وكانت القيمة السوقية للعملات الإفتراضية، بلغت 17.7 مليار دولار مطلع 2017، وفق موقع “كوين ماركت كاب”، المتخصص برصد تداولات العملات الإفتراضية المشفرة.

وتصدرت العملة الأشهر “بيتكوين” تلك العملات الافتراضية، بالقيمة السوقية بـ218.4 مليار دولار في نهاية 2017.

وارتفع سعر الوحدة من “بيتكوين”، إلى 13021 دولار في تعاملات اليوم الأحد، مقابل 963 دولارا مطلع العام. وكانت العملة قد سجلت مستويات قياسية قاربت 20 ألف دولار في 10 ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تتراجع لاحقا.

في المرتبة الثانية، حلت عملة “رابيل” بقيمة سوقية 85.5 مليار دولار، ليصل سعر وحدتها إلى 2.2 دولار في نهاية 2017، مقابل 0.007 دولار مطلع العام الجاري.

وثالثا، جاءت عملة “إيثريوم” بقيمة سوقية 69.7 مليار دولار، إلى 720.6 دولار للعملة الواحدة، صعودا من 8.26 دولارات مطلع العام الجاري.

وجاءت عملة “ليتكوين” في الترتيب الرابع، بقيمة سوقية 11.8 مليار دولار، بعد أن صعد سعر الوحدة إلى 216 دولار، فيما كان 4.37 دولارات.

وبعد هذه القفزة الكبيرة، تجاوزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية، الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجتمعة.

ومرت العملات الإفتراضية بمراحل هامة خلال 2017، كان أبرزها، عندما أعطت هيئة تنظيمية أمريكية للمرة الأولى الضوء الأخضر، مطلع ديسمبر/ كانون الأول للبدء في إصدار عقود آجلة بالعملة الرقمية “بيتكوين”.

المصدر: “الأناضول”