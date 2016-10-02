العمل على تذليل المعوقات التي تعترض عمل اتحاد شركات شحن البضائع

ناقش اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية تقرير مجلس إدارته لعام 2015 وصادق عليه ووافق على مشروع موازنة الاتحاد للعام الحالي وصادق عليها.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس قدم عدد من الأعضاء مقترحات لتذليل المعوقات التي تعترض عمل الاتحاد وتسهم في تطوير أدائه.

وأكد معاون وزير النقل عمار كمال الدين أن من أولويات الوزارة تقديم كل أشكال الدعم لتطوير واحتضان رؤية ونهج عمل الاتحاد، مشيرا إلى استمرار الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد لتقوية حضوره وعمله، لافتا إلى أن شركات شحن البضائع استطاعت كسب الرهانات والصمود في وجه أكبر عدوان استهدف الاقتصاد السوري وبنيته التحتية ومستلزمات تطوره رغم كل الظروف والأوضاع الصعبة.

واعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل أن الاتحاد هو شريان حيوي في عملية الاستيراد والتصدير وإيصال البضائع إلى داخل سورية وخارجها، لافتا إلى أهمية الاجتماع كونه أضاف لعمله عملية نقل البضائع الداخلة وإعلان فتح باب المشاركة لمن يريد الانتساب للاتحاد من بقية دول العالم سواء عربية أو إقليمية أو دولية.

بدوره أوضح رئيس الاتحاد محمد صالح كيشور أن هدف الاتحاد تنظيم مهنة النقل وشحن البضائع في سورية وخارجها، حيث أن أغلب شركات الشحن المنتسبة للاتحاد لها علاقات دولية وتعمل من داخل سورية إلى خارجها وبالعكس، لافتا إلى أن الاتحاد ينظم مهنة النقل بما يتناسب مع النظم العالمية.