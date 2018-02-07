العمل لإقامة تعاون بين جامعة البعث ومحافظة حمص

أقامت جامعة البعث بالتعاون مع محافظة حمص ورشة عمل لتنمية التعاون المشترك بين الطرفين وذلك على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية.

وأكد طلال البرازي محافظ حمص أهمية الورشة في تطوير التعاون بين الجامعة والمحافظة بكل مديرياتها ومؤسساتها ودوائرها الخدمية والإنتاجية، لافتا إلى أن التنسيق مع الجامعة يحتاج إلى التفعيل في مختلف المجالات العلمية والبحثية ولا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد عمليات إعادة الإعمار.

بدوره بين الدكتور بسام إبراهيم رئيس جامعة البعث أن إعادة الإعمار والاستقرار تحتاج إلى التعاون وتضافر الجهود ما بين الجامعة وكل القطاعات العاملة في المحافظة، مؤكدا أن الجامعة بمراكزها البحثية والعلمية والمعرفية يمكنها لعب دور مهم ومشاركة كل القطاعات بالعمل وتحقيق الاستقرار والإعمار خلال المرحلة المقبلة .

وأشار الدكتور عدنان يونس أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أهمية اللقاء في تحقيق التعاون والتشاركية بين الجامعة والمؤسسات وتفعيله بشكل أكبر في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات الاجتماعية والطبية والهندسية والأدبية والتنموية.

حضر الورشة أعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو المراكز البحثية ومديرو الشركات ورؤساء الغرف الزراعية

والصناعية والتجارية.