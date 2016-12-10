العميد جزائري: من يهدد إيران يفتقد الفهم العسكري

أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري إن من يهدد إيران في منطقة الخليج يفتقد الفهم العسكري.

وقال جزائري إن الذين يدعون إلى إغراق الزوارق الإيرانية في منطقة الخليج يفتقدون الفهم العسكري مضيفا..ان الواقع العسكري والأمني الراهن فى الخليج يشير الى ان قوات العدو وإمكاناته هي تماما تحت مرمى النيران الايرانية.

وتابع جزائري القوات العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها اليوم إشراف وإحاطة تامة على منطقة الخليج أكثر من اي وقت مضى، محذرا مثيري الحرب فى الولايات المتحدة وأذنابهم فى المنطقة من ارتكاب اى حماقة او اجراء غير مدروس وغير مسؤول لنهم سيواجهون ردا عنيفا من ايران وقواتها المسلحة التى سترد بقوة على اى اجراء يحاول تهديد امن البلاد.