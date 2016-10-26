العودة إلى أحضان الوطن

“من ينتظر انتهاء الحرب من الخارج فهو واهم.. فالحل يُبنى على المصالحات الداخلية التي أثبتت فاعليّتها في حقن الدماء وعودة الأمان والمهجّرين”. هذا ما أوضحه بالتفصيل الرئيس الأسد في خطاب القسم تموز 2014، وهذا ما كانت القيادة السياسيّة والحكوميّة قد دأبت على تعزيزه وتفعيله وتطويره إدراكاً منها للقيمة العالية الكامنة في توجيهات سيادة الرئيس الرامية إلى إعادة حضور العيش المشترك، وترسيخ الوحدة الوطنية، وضرب مشاريع الفتنة والتقسيم والتكفير والتطرف التي عصفت بالمجتمع الوطني، وبالمجتمعات العربية والإسلامية انطلاقاً من مخطط مركزي صهيو-وهابي أطلسي. وهذا أيضاً مانستمر في العمل عليه مع حلفائنا ولاسيما الروس في حميميم تحديداً.

بالمقابل كانت القوى المضادة بلبوسها الإرهابي المدعوم من البترودولار تعمل على التصدي لعودة الوعي عند أطياف المجتمع السوري من خلال الإسراف في طرح المفهومات الأقلّوية والفتنويّة لاسيّما تلك المستنبطة من أحقاد الماضي.

فلا تزال الدولة الوطنيّة السوريّة تواجه هذه الطروحات وفق ثنائيّة عضويّة تقوم عسكرياً على التصدي لإجرام المجموعات الإرهابية فوق كل شبر من أرض الوطن من جهة، ومن جهة ثانية على طرح الحوار، والمصالحات المحلّية، وتتالي صدور مراسيم العفو.

إلا أنّ تلك القوى المضادة المرتبطة بالخارج قابلت ذلك بثنائية إجراميّة لم تكتفِ خلالها بإمداد التكفيريين والإرهابيين بالسلاح والمال، بل انطلقت نحو نشر الخطاب التكفيري، وتعزيزه إيديولوجيّاً، ورفد الإرهابيين بنسق فكري يحرّض على العنف والمذهبيّة والكراهيّة، ويسوّغ القتل والدمار ليتقدّم في هذا السياق دور «الشرعي» الذي أصدر الفتاوى المحرّمة للحوار وللمصالحة في أي مكان اتجهت الدولة فيه للتعالي على الجراح وترميمها ومداواتها.

واليوم يرافق تقدّم الجيش العربي السوري في دكِّ معاقل الإرهابيين، تقدّمُ المصالحات المحلية وتطوّرها، وفسح المجال أمام المسلّحين للخروج من بين صفوف الأهالي الطيبين، فلا تزال الدولة تفتح ذراعيها لتحتضن كل من يعود الوعي الوطني إليه ويخلع رداء الفتنة المستورد والغريب عن أعراف شعبنا وتقاليده العريقة. ومع ذلك لايزال خروج المسلحين من حلب معضلة إقليمية ودولية تفضح تلك القوى المضادة.

إن طروحات التفتيت والفتنة والتقسيم ليست طارئة على المجتمعات العربيّة والإسلاميّة، إذ دأب الاستشراق الاستعماري في مؤلّفات أعلامه العديدة علـى ترسيخها منذ القرن الماضي، واليوم تتابع المهمّة نفسها مراكز الأبحاث والقرار في الغرب، فلم يعد يُكتفى بضرب المشروع العروبي وتقويض مفهوم الأمّة، إذ تم الانتقال إلى ضرب الدولة الوطنيّة، وبعدها وصلوا إلى تعزيز الاقتتال في المذهب نفسه بل بين أبناء العشيرة الواحدة، على نحو مانجد بين أتباع الشافعية والزيدية والمالكية والأحناف.. من جهة، وبين أبناء قبائل حاشد والجبور وطيء والبقّارة والنعيم.. هذه الطروحات لاتطال المجتمعات العربيّة وحدها، فلننظرْ مثلاً في خطاب أردوغان وهو يحفّز بل يورّط شبيبة حزبه بقوله: “الجوامع ثكنات والمنابر حراب”؟!

العروبيون والوطنيون يقولون اليوم: رضينا بالبين ومارضي بنا، رضي بعضنا بسايكس بيكو وببلفور، لكن المطلوب أكبر والمخطّط أخطر لايكتفي لا بدمار الدولة، ولا المجتمع، بل الأسرة والفرد نفسه. إنّه مخطّط لضرب البنى الفوقيّة والتحتيّة للمشروع الوطني العروبي التقدّمي التحرّري الذي ترسّخ في القرن الماضي، ويتعرّض اليوم لأقوى تحدٍّ تاريخيّ، لذلك يظهر هذا المشروع وكأنّه في طور الانحسار والتراجع إثر دخول الرجعيّة العربيّة في الطور الوحشي.

لذلك فإنّه من الأهميّة بمكان أن تفعّل الأحزاب والمنظمات والنقابات جهودها لتعميم ثقافة المصالحة والعودة إلى أحضان الوطن، وأن تجعل هذه المسألة أساس خططها السنويّة المركزيّة والفرعيّة. وأن تجتهد في طرح خطاب مصالحة سوسيولوجي عام من جهة، ومناطقي من جهة ثانية، ينطلق من بعد معرفيّ اجتماعيّ محدد حسب كل شريحة مراعياً الخصوصيات المناطقيّة، فيحل الإشكاليات العديدة أوّلاً بأوّل.

فمشروعُ العودة إلى أحضان الوطن واعد بالأمس واليوم وغداً، وهو مشروع طويل ومتكامل، ولم يعد مرتبطاً بالأزمة قدر ارتباطه بضرورة بناء جيل حداثوي منفتح يدرك أبعاد المؤامرة على مستقبله.

وإذا كان المشروع حقّق نجاحاً تمثّل في عودة أكثر من عشرة آلاف مسلح إلى حضن الوطن، فإنّنا على ثقة بأنّ باقي أبناء شعبنا يتطلّعون إلى تقدّم هذا المشروع وتوسيعه، ويراهنون على نجاحه. فعودةُ الوعي ليست مسألة معقّدة، لكنّها مسألة تحتاج إلى تكامل الجهود بين كافة المؤسّسات الرسميّة والشعبيّة والأهليّة.

فإذا مانجح هذا المشروع، وسينجح لاشك، تكون سوريّة وخلف قيادة الرئيس الأسد قدّمت درساً تاريخيّاً لأعداء الوطن والأمّة والإنسانيّة. وإنّنا على ثقة في تبلور وعي عارم في الشارع العربي يرنو إلى ريادة سوريّة وإلى نجاح شعبها وجيشها وقيادتها في هذا المعترك المصيري، وبناء أنموذج لمجتمع جديد قادر على التصدي لتكامل مشاريع الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلّاقة و«الربيع العربي».

د. عبد اللطيف عمران