العين على 175 مليون بيضة مائدة في العام

دمشق- محسن عبود

أنتجت المؤسسة العامة للدواجن أكثر من 130 مليون بيضة مائدة لغاية شهر تشرين الثاني 2018 بنسبة تنفيذ 105%، في وقت بلغ إنتاج مادة الفروج أكثر من 255 طناً خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأكد المهندس سراج خضر مدير المؤسسة أن لدى المؤسسة خطة للعام القادم لإنتاج 175 مليون بيضة مائدة بزيادة عن خطة العام الحالي 50 مليون بيضة وكذلك لمادة الفروج، حيث تقضي الخطة بإنتاج 1000 طن بزيادة 500 طن عن العام الحالي. وأكد خضر أنه ورغم كل الصعوبات والعقبات التي واجهت العمل الإنتاجي، إلا أن المؤسسة تمكنت من تحقيق أرباح بلغت نحو 107 ملايين ليرة من مادتي البيض والفروج فقط.

وتعاني المؤسسة من نقص في اليد العاملة وخاصة خلال سنوات الحرب، وصعوبة استيراد بعض اللقاحات وبعض مستلزمات الإنتاج من قطعان وأمات وغلاء أسعارها وقلة الخيارات في تأمين المستلزمات. وقال خضر إننا نسعى في المرحلة القادمة وضمن إطار الدعم الحكومي إلى إعادة تأهيل المنشآت التي تعرضت للتدمير والتخريب، كما نعمل على إحداث منشآت جديدة في صلخد وتكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لوضع المخططات اللازمة لإنشاء حظائر نموذجية لتلبية مقومات العملية الإنتاجية القادمة.