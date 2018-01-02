الغاب: زراعة 40 ألف هكتار بمحصولي القمح والشعير

وصلت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منذ بداية عمليات الزراعة وحتى تاريخه إلى نحو 40 ألف هكتار.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس غازي العزي أنه تمت زراعة 36500 هكتار بمحصول القمح مقابل زراعة 3450 هكتارا بالشعير, مبيناً أن المساحة المزروعة تعد جيدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت العزي إلى أن أماكن زراعة القمح والشعير تتوزع في مختلف مناطق إشراف عمل الهيئة بسبب جودة تربتها وتوافر كل مستلزمات الإنتاج, متوقعاً أن يتم تنفيذ معظم الخطة المقررة للموسم الحالي بالنسبة للقمح علماً أن زراعة هذين المحصولين تستمر عادة حتى أواخر الشهر الجاري.

وكانت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة خصصت للموسم الحالي مساحة 56676 هكتاراً لمحصول القمح المروي و3458 هكتاراً للقمح البعل و340 هكتاراً للشعير المروي و500 هكتار للبعل.