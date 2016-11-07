الغارديان: أوقفوا المساعدة على القتل في اليمن

بدأت الغارديان افتتاحيتها اليوم قائلة: “مبيعات الأسلحة البريطانية تغذي حرباً قاسية لا طائل منها، إذا لم نتمكن من وقف النزاع، ينبغي لنا أن على الأقل أن نوقف تمكينها”، وتحت عنوان “نظرة الغارديان إلى اليمن قالت: أوقفوا المساعدة على القتل في اليمن”، دعت الصحيفة البريطانية إلى السعي لوقف بيع الأسلحة للرياض.

وقالت الصحيفة: “أضحى من الصعب جداً غض البصر عن المعاناة في اليمن، بالرغم من أن العديد من الأشخاص في واشنطن ولندن يحاولون ذلك”.

وأضافت الصحيفة، في الشهر الماضي فقط، قتل نحو 140 شخصاً خلال مجلس عزاء كما قتل 58 شخصاً بعد استهداف سجن، مشيرة إلى أن الحرب في اليمن أدت إلى نزوح ثلاثة ملايين شخص ومعاناة حوالي 14 مليون شخص من المجاعة، إذ أن 4 من أصل خمسة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وقالت الصحيفة إن بريطانيا وافقت على شراء السعودية صفقة أسلحة بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي منذ بدء السعودية حربها على اليمن.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا التناقض في الموقف البريطاني، دفع الكثيرين في بريطانيا وأميركا إلى المطالبة بوقف بيع الأسلحة للرياض والامتناع عن دعمها.

وطالبت بريطانيا وأميركا بالتحرك سريعاً لإيقاف حمام الدم وقتل الأطفال الأبرياء وتدمير بيوت العائلات، وانتشار المجاعات بوقف بيع الأسلحة للسعودية.